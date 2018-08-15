Американский подросток баллотируется в губернаторы

В случае победы он бросит школу

14-летний Этан Зоннеборн, из штата Вермонт в США выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора.

Об этом сообщает CNN.

"Многие политики думают не об избирателях, а о корпорациях и лоббистах. Я считаю, что молодое поколение способно лучше управлять штатом. Люди должны быть уверенны, что о них заботятся", - заявил Зоннеборн.

Зоннеборн заявил, что бросит обучение в школе в случае победы на выборах. Если же он проиграет, то завершит политическую карьеру.

Слоган его предвыборной кампании: "Потому что завтра важно".

Вермонт и Канзас – единственные штаты в США, где отсутствуют возрастные ограничения для должности губернатора.В Канзасе самому младшему кандидату 16 лет.

Напомним, Дональд Трамп признал личную ответственность Владимира Путина за вмешательство в президентские выборы 2016 года.