Американский подросток баллотируется в губернаторы

14-летний Этан Зоннеборн, из штата Вермонт в США выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора.
Об этом сообщает CNN.
"Многие политики думают не об избирателях, а о корпорациях и лоббистах. Я считаю, что молодое поколение способно лучше управлять штатом. Люди должны быть уверенны, что о них заботятся", - заявил Зоннеборн.
Зоннеборн заявил, что бросит обучение в школе в случае победы на выборах. Если же он проиграет, то завершит политическую карьеру.
Слоган его предвыборной кампании: "Потому что завтра важно".
Вермонт и Канзас – единственные штаты в США, где отсутствуют возрастные ограничения для должности губернатора.В Канзасе самому младшему кандидату 16 лет.
Напомним, Дональд Трамп признал личную ответственность Владимира Путина за вмешательство в президентские выборы 2016 года.