Глава МИД Австрии позвала Путина на свадьбу

Российский президент заедет на свадебную церемонию по дороге в Берлин

Российский президент Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин на встречу с Ангелой Меркель посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

"Да, заедет по дороге в Берлин", - сказал он.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его визита в Вену, а в связи с поездкой в Берлин появилась такая возможность.

"Мы заедем и поздравим", - отметил Ушаков.

Свадебная церемония пройдет на юге земли Штирия среди виноградников. Изначально бракосочетание планировалось провести в общине Гамлиц, однако впоследствии место проведения мероприятия решено было перенести.

Напомним, на 18 августа в Берлине запланирована встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.