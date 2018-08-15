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Главная » Мир » Глава МИД Австрии позвала Путина на свадьбу

Глава МИД Австрии позвала Путина на свадьбу

Глава МИД Австрии позвала Путина на свадьбу
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Российский президент заедет на свадебную церемонию по дороге в Берлин

15.08.18 63
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Российский президент Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин на встречу с Ангелой Меркель посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

"Да, заедет по дороге в Берлин", - сказал он.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его визита в Вену, а в связи с поездкой в Берлин появилась такая возможность.

 "Мы заедем и поздравим", - отметил Ушаков.

Свадебная церемония пройдет на юге земли Штирия среди виноградников. Изначально бракосочетание планировалось провести в общине Гамлиц, однако впоследствии место проведения мероприятия решено было перенести.

Напомним, на 18 августа в Берлине запланирована встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

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