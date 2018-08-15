Глава МИД Австрии позвала Путина на свадьбу

Российский президент Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин на встречу с Ангелой Меркель посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
"Да, заедет по дороге в Берлин", - сказал он.
Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его визита в Вену, а в связи с поездкой в Берлин появилась такая возможность.
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"Мы заедем и поздравим", - отметил Ушаков.
Свадебная церемония пройдет на юге земли Штирия среди виноградников. Изначально бракосочетание планировалось провести в общине Гамлиц, однако впоследствии место проведения мероприятия решено было перенести.
Напомним, на 18 августа в Берлине запланирована встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.