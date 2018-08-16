Молдова заявила о несанкционированных учениях России в Приднестровье

Российские военные 14-15 августа провели несанкционированные учения в Приднестровье, в ходе которых отрабатывалось, в частности, форсирование Днестра.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ в Молдове.

"Миссия ОБСЕ в Молдове выражает обеспокоенность в связи с проведением оперативной группой российских войск учений по форсированию реки (Днестр), проводимых в зоне безопасности Оперативной группой российских войск 14 и 15 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ не могли полноценно наблюдать за ходом учений.

В то же время министр обороны Молдовы Еуджен Стурза назвал учения провокацией, которая опровергает миротворческий характер российских войск в Приднестровье.

"Учения зеленых человечков по форсированию Днестра дискредитирует миротворческую миссию… то, что они делают, не обеспечивает мир в регионе", - добавил министр обороны.

Напомним, Украина готова пропустить домой российские войска из Приднестровья.