Единственный "переход" между Израилем и Сектором Газа оказался закрыт

КПП будет открыт только для гуманитарных миссий

Между Израилем и Сектором Газа закрыли последний остававшийся открытым "переход" Эрез. Для граждан его закрыли на неопределенный срок. Отныне КПП смогут пользоваться только для перевозки гуманитарных грузов и оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство обороны Израиля.

"Израиль закрыл единственный пропускной пункт для населения на границе с Сектором Газа. Пользоваться переходом смогут лишь в случае гуманитарных дел, связанных с инцидентами на границе", - говорится в сообщении.

Представитель министерства обороны Израиля подтвердила, что КПП Эрез был закрыт. Она не уточнила, как долго он не будет работать.

Управление гражданских дел Палестинской автономии в Газе также подтвердило закрытие КПП для всех случаев, кроме медицинских дел и палестинцев, которые хотят вернуться обратно в анклав.

Закрытие КПП произошло на фоне обострения ситуации на границе Израиля и Сектора Газа в течение последних месяцев. Израильская армия сообщила, что 18 августа палестинцы бросали взрывчатку в сторону солдат, которые в ответ открыли огонь. В результате этого погибли двое палестинцев.

Как отмечается, конфликты на границе и закрытие КПП состоялись несмотря на попытки достичь договоренностей относительно долгосрочного перемирия между Израилем и радикальным военизированным движением "Хамас", которые проходили при участии правительства Египта и чиновников ООН.

Напряженность между палестинцами и Израилем заметно возросла в последнее время из-за регулярных массовых протестов на границе между Сектором Газа и Израилем. Палестинцы требуют прекратить блокаду региона и позволить им вернуться на территорию Израиля.

Конфликт обострился 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме, когда в стычках на границе Сектора Газа и Израиля погибли более 60 палестинцев, по которым открыли огонь солдаты израильской армии. С этого времени в Секторе Газа погибло более 170 человек. В июле палестинским снайпером был убит один израильский солдат.