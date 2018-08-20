Британка выпала из круизного лайнера и 10 часов ждала спасателей в открытом море

В воскресенье, 19 августа, береговая охрана Хорватии спасла 46-летнюю гражданку Великобритании, которая провела 10 часов в Адриатическом море после падения с круизного судна. Об этом сообщает The Associated Press.

Женщина выпала за борт круизного судна Norwegian Star, примерно в 95 км от побережья Хорватии около полуночи в субботу.

Хорватский спасательный корабль нашел ее в воскресенье утром недалеко от того места, где она, как предполагалось, упала с борта лайнера. В береговой охране сообщили, что женщина была сильно истощена.

В норвежской туристической кампании, организовавшей круизный тур, сообщили, что женщина выпала за борт, когда корабль следовал в Венецию.

Как именно женщина выпала за борт и почему ее пропажу не сразу обнаружили, не уточняется. Сейчас проводится расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, муниципалитет Венеции запретил передвигаться на каяках, каноэ, водных велосипедах и знаменитых гондолах по центральным каналам города.