В Анкаре обстреляли посольство США

Утром в понедельник, 20 августа, неизвестные обстреляли здание посольства США столице Турции Анкаре. Об этом сообщает CNN Turk.

Нападение произошло около 5 часов утра. Стрельба велась из автомобиля белого цвета. Всего по зданию посольства выстрелили четыре или пять раз.

Никто не пострадал. Было разбито окно в будке охраны. Стрелявшие скрылись, их разыскивает полиция.

Отметим, стрельба произошла в условиях ухудшившихся отношений между Анкарой и Вашингтоном. Связи между двумя странами испортились из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Анкара считает, что он связан с Рабочей партией Курдистана (партия запрещена в Турции, власти считают ее террористической) и организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (его Анкара считает одним из организаторов попытки государственного переворота в 2016 году).

1 августа власти США ввели санкции против двух турецких чиновников: главы МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Причиной в Вашингтоне назвали содержание в заключении пастора Брансона и людей, работавших в американской дипмиссии. 10 августа президент США Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции — до 50 и 20%. 15 августа Анкара в ответ повысила пошлины на автомобили, алкоголь и табак из США.