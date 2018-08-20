Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В Кремле сочли незаконными попытки помешать строительству "Северного потока-2"

В Кремле сочли незаконными попытки помешать строительству "Северного потока-2"

В Кремле сочли незаконными попытки помешать строительству "Северного потока-2"
Дмитрий Песков / Фото: ИТАР-ТАСС

Строительство газопровода в Москве назвали "сугубо коммерческим проектом"

20.08.18 331
000

Попытки помешать строительству газопровода "Северный поток-2" идут вразрез с торговыми правилами и нормами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает  РИА "Новости".

По его словам, незаконность таких намерений якобы настолько явная, что ее никаким образом невозможно "закамуфлировать", поскольку проект является коммерческим.

"Мы уже говорили, что, безусловно, попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм, и правил ВТО. Ничем другим это не является, и ничем другим, никакими иными мотивами они не могут быть закамуфлированы", - сказал Песков.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В России началась внеплановая проверка боеготовности войскБольшинство россиян верит в мировой заговор для "уменьшения величия" РоссииАктивист "Правого сектора" получил срок в России
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 10652
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17097
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 50776
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18531
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12589
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13502
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23602
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13449
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31208
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16804
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 4279 / 12062
  2. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 3965 / 4460
  3. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3598 / 22257
  4. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 3579 / 3678
  5. В ДНР испытали снаряд для Чебурашки 3271 / 3930
  6. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 3001 / 3925
  7. Диггеры рассказали о серьезной аварии в киевском коллекторе 2980 / 3508
  8. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 2220 / 8166
  9. В Киеве возле "Олимпийского" на дороге образовались огромные дыры 2168 / 2447
  10. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 1863 / 2276
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 21 / 12062
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 13 / 50776
  3. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 12 / 2276
  4. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 10 / 4460
  5. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 8 / 10652
  6. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 8 / 3678
  7. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 7 / 22257
  8. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 7 / 3925
  9. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 6 / 1402
  10. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 6 / 3198
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.