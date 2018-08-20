В Кремле сочли незаконными попытки помешать строительству "Северного потока-2"

Попытки помешать строительству газопровода "Северный поток-2" идут вразрез с торговыми правилами и нормами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
По его словам, незаконность таких намерений якобы настолько явная, что ее никаким образом невозможно "закамуфлировать", поскольку проект является коммерческим.
"Мы уже говорили, что, безусловно, попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм, и правил ВТО. Ничем другим это не является, и ничем другим, никакими иными мотивами они не могут быть закамуфлированы", - сказал Песков.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство.