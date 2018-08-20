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Главная » Мир » Манафорт помог разрушить Украину, - Washington Post
Тайны Манафорта

Манафорт помог разрушить Украину, - Washington Post

Манафорт помог разрушить Украину, - Washington Post
Пол Манафорт / Фото: nbcnews.com

Бывший политтехнолог Януковича несет частично ответственность за российскую агрессию в Украине

20.08.18 53
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Помощник директора "Центра американского прогресса" по вопросам коррупции и незаконных финансов Диана Пилипенко заявила, что Манафорт несет частично ответственность за российскую незаконную оккупацию Крыма и конфликт на Донбассе, который уже унес жизни более 10 тысяч человек. Об этом она заявила в интервью  Washington Post, передает агенство УНИАН.

Она замечает, что в Украине многие обвиняют именно Манафорта в том, что после поражения на выборах в 2004 году, Виктор Янукович сумел возобновить свои политические позиции и победил на выборах в 2010 году.

 Она также утверждает, что, по словам украинского депутата и бывшего  журналиста  Сергея Лещенко,  Манафорт много работал над тем, чтобы Янукович использовал свою должность для собственных коррумпированных схем.

Другой украинский журналист Мирослава Гонгадзе заявила, что рассмотрение дела против американского политтехнолога в суде Александрии, штат Вирджиния, - это "первый серьезный процесс над политической коррупцией в Украине времен Януковича".

Пилипенко отметила, что в марте 2014 года Министерство финансов США наложило санкции на Януковича как на личность, которая приложила немало усилий к дестабилизации Украины.  С этой точки зрения, Манафорт несет частично ответственность за российскую оккупацию Крыма и кровавую войну, которую Москва развязала на Донбассе.

По словам журналистки,  Манафорту повезло, что у него есть право на честный суд в США. Но народ Украины, который жил при режиме человека,  пришедшего  к власти в 2010 году с помощью Манафорта, не имеет такой привилегии. Это горький урок, который нужно усвоить, подытожила Пилипенко.

Напомним,  директор Национального антикоррупционного бюро Украины  Артем Сытник заявил, что информация о связях украинских чиновников с американским политтехнологом Полом Манафортом стала новой для его ведомства.

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