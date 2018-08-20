Манафорт помог разрушить Украину, - Washington Post

Помощник директора "Центра американского прогресса" по вопросам коррупции и незаконных финансов Диана Пилипенко заявила, что Манафорт несет частично ответственность за российскую незаконную оккупацию Крыма и конфликт на Донбассе, который уже унес жизни более 10 тысяч человек. Об этом она заявила в интервью Washington Post, передает агенство УНИАН.

Она замечает, что в Украине многие обвиняют именно Манафорта в том, что после поражения на выборах в 2004 году, Виктор Янукович сумел возобновить свои политические позиции и победил на выборах в 2010 году.

Она также утверждает, что, по словам украинского депутата и бывшего журналиста Сергея Лещенко, Манафорт много работал над тем, чтобы Янукович использовал свою должность для собственных коррумпированных схем.

Другой украинский журналист Мирослава Гонгадзе заявила, что рассмотрение дела против американского политтехнолога в суде Александрии, штат Вирджиния, - это "первый серьезный процесс над политической коррупцией в Украине времен Януковича".

Пилипенко отметила, что в марте 2014 года Министерство финансов США наложило санкции на Януковича как на личность, которая приложила немало усилий к дестабилизации Украины. С этой точки зрения, Манафорт несет частично ответственность за российскую оккупацию Крыма и кровавую войну, которую Москва развязала на Донбассе.

По словам журналистки, Манафорту повезло, что у него есть право на честный суд в США. Но народ Украины, который жил при режиме человека, пришедшего к власти в 2010 году с помощью Манафорта, не имеет такой привилегии. Это горький урок, который нужно усвоить, подытожила Пилипенко.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что информация о связях украинских чиновников с американским политтехнологом Полом Манафортом стала новой для его ведомства.