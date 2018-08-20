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Главная » Мир » Фото Британец решил жениться через три месяца после постановки страшного диагноза

Фото Британец решил жениться через три месяца после постановки страшного диагноза

<span class="label red">Фото</span> Британец решил жениться через три месяца после постановки страшного диагноза
Фото: Metro

Жених записал свою клятву на бумаге, чтобы сохранить ее для жены на будущее

20.08.18 1817
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Дэниел Брэдбери, который страдает от терминальной формы болезни Альцгеймера, женился на своей невесте Джордан 11 августа.

Об этом сообщает Metro.

Пара из Ноттингема запланировала свою свадьбу через три месяца после того, как ему поставили такой диагноз. "У нас был такой особенный и памятный день", - сказала 30-летняя Джордан о свадьбе. "Мы чувствовали, словно мы моргнули, и день закончился, но мы не могли быть счастливее, чем тогда", - говорит она.

Дэниел записал свою клятву на бумаге, чтобы сохранить ее для жены на будущее. "Он сказал мне, что надеется - в будущем, когда он не сможет повторить эти слова, а его память исчезнет, я буду помнить и сохраню эти слова, ведь он всегда будет это чувствовать".

Редкая форма болезни Альцгеймера вызвана мутацией в гене под названием PSEN1. Даниэль унаследовал ген от своего отца Адриана, который умер в 1999 году, в возрасте 36 лет. Теперь супруги боятся за своих 18-месячных близнецов Джаспера и Лолу, у которых есть 50-процентный шанс наследовать болезнь.

Ранее пара запустила страницу по сбору средств для поездки в Disney World Florida. Их поразило, когда более 900 человек пожертвовали чуть менее 20 000 фунтов стерлингов - когда их целью было 10 000.

Напомним, японские ученые научились стирать плохие воспоминания.

 

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