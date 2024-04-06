Остается только самое важное: ученые объяснили, почему мы забываем некоторые вещи

Наш мозг является сложнейшим органом, методы работы которого еще не до конца изучены наукой. Однако новое исследование позволило ученым заглянуть в процессы, отсеивающие некоторые воспоминания.

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Исследователи из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете сделали значительный шаг в понимании не только того, как формируются воспоминания, но и того, почему одни воспоминания остаются, а другие исчезают. Они обнаружили в мозге некий процесс "принятия решений", который определяет, какой опыт достаточно важен, чтобы сохранить его в качестве долгосрочных воспоминаний. Эта находка проливает свет на сложную систему сортировки и хранения воспоминаний в мозге, подчеркивая роль определенных мозговых волн, известных как острые волны-рипы, в этом процессе, пишет SocialCareToday.

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Исследование ученых показало, что опыт, заставляющий нас остановиться и задуматься, имеет больше шансов стать долговременным воспоминанием. Дьердь Бужаки, старший автор исследования, отмечает, что эти резкие волновые пульсации имеют решающее значение для мозга, когда он выбирает, какой опыт сохранить. Интересно, что эти пульсации возникают не тогда, когда мы активно взаимодействуем с окружающей средой или двигаемся; они происходят в моменты паузы, которые следуют за переживаниями, особенно достаточно значительными, чтобы заставить нас остановиться и задуматься.

Проведя эксперименты с мышами, команда исследователей заметила, что эти мозговые волны играют важную роль в преобразовании впечатлений в воспоминания. Мыши, которых подвергали схожим переживаниям, но с разной реакцией, показали, что резкие волновые пульсации были особенно активны во время спокойных пауз, например, когда они наслаждались лакомством после прохождения лабиринта. Такая активность позволяет предположить, что мозг использует эти паузы для того, чтобы пометить определенные впечатления для долгосрочного хранения, и этот процесс еще больше усиливается во время сна.

Ваннан Янг, одна из авторов исследования, рассказала о возможных будущих последствиях полученных результатов. Понимая естественные механизмы формирования и сохранения памяти, ученые надеются разработать методы или способы лечения, которые могли бы улучшить память или ослабить воспоминания о травмирующих событиях. Это исследование не только дает представление об основах работы нашей памяти, но и открывает новые возможности для лечения тяжелых заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

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