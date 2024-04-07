Память не улучшится: ученые обнаружили бесполезность стимуляции мозга электричеством

Стимуляция мозга током уже давно являлась перспективным направлением для лечения серьезных болезней, однако недавнее исследование призвало не спешить бросать все средства на изучение этой области.

Related video

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Шеффилда, поставило крест на ажиотаже вокруг методов воздействия на мозг, в частности метода транскраниальной стимуляции постоянным током (ТСКП), как способа повысить способность нашего мозга запоминать и обрабатывать визуальную информацию. Эта особенность мозга является ключевой для всего — от запоминания, где вы оставили ключи, до выполнения более сложных задач, и она имеет тенденцию немного увядать с возрастом или при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера. Поэтому ученые уделяют большое внимание поиску способа придать ему дополнительный импульс и отфильтровыванию неподходящих практик, пишет Knowridge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

ТСКП, которая напоминает устройства, используемые для облегчения боли в спине, но только для вашего мозга, привлекла много внимания благодаря своим предполагаемым преимуществам. Предполагалось, что она помогает в работе целого ряда психических функций, включая память и социальное взаимодействие, и она даже вошла в рекомендации по лечению депрессии. Но команда Шеффилдского университета, под руководством доктора Шуангке Цзян, решила повнимательнее присмотреться к исследованию, в котором говорилось о положительном влиянии ТСКП на рабочую память. Они переделали эксперимент, внеся в него некоторые изменения, чтобы сделать его более надежным и точным, и обнаружили, что эта техника, возможно, не является тем спасением памяти, о котором все говорят.

Их исследование говорит о том, что быстрый 15-минутный сеанс ТСКП не оказал никакого заметного влияния на рабочую память. Этот вывод — проверка на реальность применения такого подхода на практике, причем не только в отношении использования ТСКП для улучшения памяти, но и в отношении того, как именно проводятся психологические исследования. Повторные исследования очень важны, поскольку они помогают убедиться в том, что полученные результаты достоверны, а не просто единичны. Это особенно важно в таких сложных областях, как наука о мозге, где ученые еще многого не понимают до конца.

Исследование ученых показало, что в стремлении раскрыть весь потенциал нашего мозга не существует коротких путей. Оно подчеркивает важность тщательного и осторожного подхода, позволяющего убедиться в реальной эффективности новых методик, прежде чем широко их рекомендовать. Авторы считают, что сочетание любопытства, скептицизма и тщательного тестирования будет нашим лучшим инструментом для выявления того, что действительно работает в области улучшения когнитивных способностей.

Ранее Фокус писал о пяти ежедневных привычках, которые помогут укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами, выливаясь в легкие и эффективные шаги по укреплению самочувствия нашего центра принятия решений.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.