Пам'ять не покращиться: вчені виявили безглуздість стимуляції мозку електрикою

Стимуляція мозку струмом уже давно була перспективним напрямком для лікування серйозних хвороб, проте нещодавнє дослідження закликало не поспішати кидати всі кошти на вивчення цієї галузі.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими з Університету Шеффілда, поставило хрест на ажіотажі навколо методів впливу на мозок, зокрема методу транскраніальної стимуляції постійним струмом (ТСПС), як способу підвищити здатність нашого мозку запам'ятовувати й обробляти візуальну інформацію. Ця особливість мозку є ключовою для всього — від запам'ятовування, де ви залишили ключі, до виконання складніших завдань, і вона має тенденцію дещо зів'янути з віком або при таких захворюваннях, як хвороба Альцгеймера. Тому вчені приділяють велику увагу пошуку способу надати йому додаткового імпульсу і відфільтровуванню невідповідних практик, пише Knowridge.

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ТСПС, яка нагадує пристрої, що використовуються для полегшення болю в спині, але тільки для вашого мозку, привернула багато уваги завдяки своїм передбачуваним перевагам. Передбачалося, що вона допомагає в роботі цілої низки психічних функцій, враховуючи пам'ять і соціальну взаємодію, і вона навіть увійшла в рекомендації з лікування депресії. Але команда Шеффілдського університету, під керівництвом доктора Шуангке Цзян, вирішила уважніше придивитися до дослідження, в якому йшлося про позитивний вплив ТСПС на робочу пам'ять. Вони переробили експеримент, внісши в нього деякі зміни, щоб зробити його більш надійним і точним, і виявили, що ця техніка, можливо, не є тим порятунком пам'яті, про який всі говорять.

Їх дослідження свідчить про те, що швидкий 15-хвилинний сеанс ТСПС не мав жодного помітного впливу на робочу пам'ять. Цей висновок — перевірка на реальність застосування такого підходу на практиці, причому не тільки щодо використання ТСПС для поліпшення пам'яті, а й щодо того, як саме проводяться психологічні дослідження. Повторні дослідження дуже важливі, оскільки вони допомагають переконатися в тому, що отримані результати достовірні, а не просто поодинокі. Це особливо важливо в таких складних галузях, як наука про мозок, де вчені ще багато чого не розуміють до кінця.

Дослідження вчених показало, що в прагненні розкрити весь потенціал нашого мозку не існує коротких шляхів. Воно підкреслює важливість ретельного й обережного підходу, що дає змогу переконатися в реальній ефективності нових методик, перш ніж широко їх рекомендувати. Автори вважають, що поєднання цікавості, скептицизму та ретельного тестування буде нашим найкращим інструментом для виявлення того, що справді працює в галузі поліпшення когнітивних здібностей.

Раніше Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами, виливаючись у легкі та ефективні кроки зі зміцнення самопочуття нашого центру прийняття рішень.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.