МИД не рекомендует украинцам ездить в Индию из-за сильных ливней

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в Индию, в связи с масштабными наводнениями в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник, 20 августа на странице в Facebook.

В частности, сейчас от наводнений страдают индийские штаты Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал Прадеш.

"Гражданам Украины, которые намерены посетить упомянутые регионы Индии, рекомендуем внимательно следить за новостями относительно развития ситуации и воздержаться от поездок в указанных индийских штатов до стабилизации ситуации", - отметили в МИД.

В ведомстве также добавили, что рекордный за десятки лет уровень осадков зафиксирован в штате Керала. Вследствие этого на территории штата наблюдаются существенные перебои в работе авиационных, автомобильных и железнодорожных транспортных сообщений.

Согласно последним данным, число жертв наводнений на юге Индии из-за рекордно сильных муссонных ливней превысило 400 человек.

Напомним, в прошлом месяце муссонные дожди в Индии унесли более полутысячи человеческих жизней.