Москалькова предложила искать новую правовую форму для обмена заключенными

Российский омбудсмен хочет, чтобы Украина и Россия заключили соглашение о статусе лиц с двойным гражданством

Обмен украинских политзаключенных на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен из-за того, что они имеют гражданство и России, и Украины. Об этом российский омбудсмен Татьяна Москалькова на пресс-конференции, передает Интерфакс.

"Что касается Сенцова, Штыбликова и так далее, у них получились по факту два гражданства. И согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России - так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию. Поэтому здесь нужно искать какую-то новую правовую форму ", - отметила она.

Москалькова предложила, что для решения этого вопроса Россия и Украина должны заключить двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что сегодня большое количество граждан одновременно имеют паспорта", - отметила Москалькова.

В этом соглашении, по ее мнению, необходимо прописать, что эти люди признаются гражданами одновременно двух государства и к ним должны допускаться консулы и уполномоченные по правам человека.

"Мне кажется, что надо предоставить этим гражданам право выбрать себе гражданство и отказаться от (второго, - ред.). Есть граждане, которые заявляют о том, что хотели бы выйти из украинского гражданства или из российского, но согласно нашему законодательству и украинскому, человек под стражей не имеет права выйти из гражданства", - сказала Москалькова.

Омбудсмен выразила надежду на то, что в результате переговоров МИДов двух стран и других компетентных органов решение будет найдено.

Отметим, Россия после аннексии Крыма автоматически признала всех жителей полуострова своими гражданами. В связи с этим власти РФ отказываются обменивать украинских политзаключенных, которых задержали в Крыму.

Напомним, российская сторона отказалась от инициативы Украины встретиться в Минске для обсуждения передачи РФ 36 российских граждан в обмен на украинцев.