В Киеве попрощались с погибшим политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко (фото)

Во времена Януковича Павличенко был политзаключенным, который должен был отсидеть 12 лет в тюрьме. В 2014 году его освободили, а в 2022 году он пошел защищать Украину.

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Несколько десятков киевлян, гражданских и военных, провожали павшего бойца ВСУ Сергея Павличенко. Проститься с ним пришли побратимы, друзья и родственники. Чтобы пропустить похоронную процессию, остановились авто в центре столицы. О деталях захоронения украинского воина рассказали на портале "Обозреватель".

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Церемония прощания с героем состоялась в Михайловском соборе около 14 час. 29 ноября, говорится в статье. На фотографиях из собора можно увидеть большое количество людей, которые пришли попрощаться с Павличенко.

Сергей Павличенко — прощание в Михайловском соборе Фото: Обозреватель

Побратимы, присутствующие во время отпевания, принесли с собой букеты цветов в желто-голубых цветах. Один из побратимов нес портрет погибшего.

Сергей Павличенко — прощание побратимов в Киеве Фото: Обозреватель Фото: Украина Сегодня

На фотографии, размещенной в Telegram-канале "Украина сегодня", можно увидеть сине-белый шарф, которым обмотали руки покойного. На шарфе — логотип ФК "Динамо", сторонником которого был Павличенко.

Отпевание Павличенко Фото: Украина Сегодня

Также в сети можно отыскать видео, снятое на улице Киева. Камера показала, как остановилась колонна киевских машин, чтобы пропустить похоронную процессию.

После отпевания павшего бойца должны похоронить на военном кладбище на Лукьяновке, рассказали друзья Павличенко в соцсетях.

Смерть Павличенко — детали

Отметим, о гибели Сергея Павличенко стало известно 25 ноября. О трагическом событии написали на странице сторонников ФК "Динамо" — активным деятелем "ультрас" мужчина был до того, как оказался в тюрьме во времена правления экс-президента Виктора Януковича. О том, как Павличенко стал заключенным, ранее писали СМИ. В частности, в 2012 году его осудили на 12 лет по обвинению в убийстве судьи. Причем Сергей и его отец Дмитрий жаловались, что следователи фальсифицировали против них дело. После начала российского вторжения в 2014 году мужчину освободили из тюрьмы как политзаключенного. В 2022 году он пошел в ВСУ и служил в 78 полку Десантно-штурмовых войск. Погиб — в боях под Вербовым в Запорожской области, сообщили побратимы бойца.

Напоминаем, 22 ноября медиа сообщили о гибели на войне чемпиона по кикбоксингу: житель Чернигова Сергей Лысюк подорвался на мине. 16 ноября рассказали о смерти участника кулинарного шоу Николая Молотова, который служил инструктором в разведке.