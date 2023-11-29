У Києві попрощалися з загиблим політв'язнем часів Януковича Сергієм Павліченком (фото)

За часів Януковича Павліченко був політв'язнем, який мав відсидіти 12 років у тюрмі. У 2014 році його звільнили з в'язниці, а у 2022 році він пішов боронити Україну.

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Кілька десятків киян, цивільних та військових, проводжали полеглого бійця ЗСУ Сергія Павліченка. Попрощатись з ним прийшли побратими, друзі та родичі. Щоб пропустити поховальну процесію, зупинились авто у центрі столиці. Про деталі поховання українського воїна розповіли на порталі "Обозреватель".

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Церемонія прощання з героєм відбулась у Михайлівському соборі близько 14 год. 29 листопада, ідеться у статті. На світлинах з собору можна побачити велику кількість людей, які прийшли попрощатись з Павліченком.

Сергій Павліченко - прощання у Михайлівському соборі Фото: Обозреватель

Побратими, присутні під час відспівування, принесли з собою букети квітів у жовто-блакитних кольорах. Один з побратимів ніс портрет полеглого.

Сергій Павліченко - прощання побратимів у Києві Фото: Обозреватель Фото: Украина Сегодня

На світлині, розміщеній у Telegram-каналі "Україна сьогодні", можна побачити синьо-білий шарф, яким обмотали руки покійного. На шарфі — логотип ФК "Динамо", прихильником якого був Павліченко.

Відспівування Павліченка Фото: Украина Сегодня

Також у мережі можна відшукати відео, зняте на вулиці Києва. Камера показала, як зупинилась колона київських машин, щоб пропустити поховальну процесію.

Після відспівування полеглого бійця мають поховати на військовому цвинтарі на Лук'янівці, розповіли друзі Павліченка у соцмережах.

Смерть Павліченка — деталі

Зазначимо, про загибель Сергія Павліченка стало відомо 25 листопада. Про трагічну подію написали на сторінці прихильників ФК "Динамо" — активним діячем "ультрас" чоловік був до того, як опинився у в'язниці за часів правління експрезидента Віктора Януковича. Про те, як Павліченко став в'язнем, раніше писали ЗМІ. Зокрема, у 2012 році його засудили на 12 років за звинуваченням у вбивстві судді. При чому Сергій та його батько Дмитро скаржились, що слідчі фальсифікували проти них справу. Після початку російського вторгнення у 2014 році чоловіка звільнили з в'язниці як політв'язня. У 2022 році він пішов до ЗСУ і служив у 78 полку Десантно-штурмових військ. Загинув — у боях під Вербовим у Запорізькій області, повідомили побратими бійця.

Нагадуємо, 22 листопада медіа повідомили про загибель на війні чемпіона з кікбоксингу: житель Чернігова Сергій Лисюк підірвався на міні. 16 листопада розповіли про смерть учасника кулінарного шоу Миколи Молотова, який служив інструктором у розвідці.