Політв'язень часів Януковича загинув у боях на Запоріжжі (фото)

Сергія Павліченка та його батька судова інстанція у 2012 році визнала винними у вбивстві судді Сергія Зубкова.

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Сергій Павліченко, представник ультрас київського "Динамо", політв'язень часів експрезидента Віктора Януковича, загинув у боях із російськими загарбниками. У Facebook "WBC Ультрас Динамо" повідомили подробиці.

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Боєць 78 полку ДШВ відчайдушно захищав Україну. Він отримав смертельні поранення 18 листопада в районі села Вербове, яке розташоване на території Запорізької області.

"Переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше…" – йдеться у дописі.

Фото: WBC Ультрас Динамо

Хто такий Сергій Павліченко

Сергій Павліченко отримав 13 років позбавлення волі, а його батько Дмитра у 2012 році Голосіївський райсуд Києва засудив до довічного ув’язнення. Їх звинувачували у вбивстві судді Сергія Зубкова.

Павліченки просили у своїй скарзі зверталися до тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки. Вони просили порушити кримінальне провадження проти слідчого столичної прокуратури, звинувативши у фальсифікації матеріалів допиту одного зі свідків.

Їх звільнили у лютому 2014 році. Це відбулося на виконання постанови Верховної Ради України "Про звільнення політв'язнів". Вона передбачала звільнення 23 людей по всій Україні.

Фанати "Динамо" на кожному матчі протестували. Вони вивішували банери із закликом: "свободу Павліченкам".

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що на війні загинув багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу з Чернігова Сергій Лисюк. Кікбоксер підірвався на міні під час бойового завдання.