Политзаключенный времен Януковича погиб в боях в Запорожской области (фото)

Сергея Павличенко и его отца судебная инстанция в 2012 году признала виновными в убийстве судьи Сергея Зубкова.

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Сергей Павличенко, представитель ультрас киевского "Динамо", политзаключенный времен экс-президента Виктора Януковича, погиб в боях с российскими захватчиками. В Facebook "WBC Ультрас Динамо" сообщили подробности.

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Боец 78 полка ДШВ отчаянно защищал Украину. Он получил смертельные ранения 18 ноября в районе села Вербовое, которое расположено на территории Запорожской области.

"Переживал очень тяжелые периоды и сейчас отдал самое ценное..." — говорится в заметке.

Фото: WBC Ультрас Динамо

Кто такой Сергей Павличенко

Сергей Павличенко получил 13 лет лишения свободы, а его отец Дмитрий в 2012 году Голосеевский райсуд Киева приговорил к пожизненному заключению. Их обвиняли в убийстве судьи Сергея Зубкова.

Павличенко просили в своей жалобе обращались к тогдашнему генпрокурору Виктору Пшонке. Они просили возбудить уголовное производство против следователя столичной прокуратуры, обвинив в фальсификации материалов допроса одного из свидетелей.

Их освободили в феврале 2014 года. Это произошло во исполнение постановления Верховной Рады Украины "Об освобождении политзаключенных". Оно предусматривало освобождение 23 человек по всей Украине.

Фанаты "Динамо" на каждом матче протестовали. Они вывешивали баннеры с призывом: "свободу Павличенко".

Напомним, 22 ноября стало известно, что на войне погиб многократный чемпион мира по кикбоксингу из Чернигова Сергей Лысюк. Кикбоксер подорвался на мине во время боевого задания.