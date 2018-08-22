Две сотни нелегалов из Африки прорвались в Испанию через ров и вал с "колючкой"

Около 200 нелегальных мигрантов из стран Африки прорвались на территорию испанского города Сеута, расположенного на границе с Марокко.

Об этом сообщает El Pais.

Во время прорыва семь сотрудников гражданской гвардии Испании получили ранения. Пострадали и сами мигранты, но их количество не уточняется.

Нелегалы преодолели ров и шестиметровый заградительный защитный вал с колючей проволокой. Все это время они бросали в силовиков экскременты, негашенную известь и аккумуляторную кислоту.

Это далеко не первый подобный случай в Сеуте. Испанские власти даже заговорили о демонтаже колючей проволоки, поскольку она все равно не останавливает мигрантов, но во время подобных прорывов причиняет многочисленные ранения.

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Напомним, Предыдущая попытка африканских мигрантов прорваться в Сеуту в июле 2018 года закончилась госпитализацией 11 человек. Более сотни нелегалов пострадали.