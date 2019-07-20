Евгений Дикий
МНЕНИЕ
США анонсировали операцию "Страж" на Ближнем Востоке
2019-07-20 10:26:39
Фото: defense.gov
Операция призвана обезопасить морские пути в регионе
В США разрабатывают международную операцию "Страж", чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в заявлении Центрального командования США.
Целью операции "является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу".
Отмечается, что США будут координировать свои действия в рамках операции "Страж" с союзниками, чтобы "обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути".
Планируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на "сопровождение" при навигации и "пользоваться преимуществами" сотрудничества для взаимной координации.
Как ранее сообщал Фокус:
- США объявили, что возлагают ответственность на Тегеран за подрыв двух коммерческих танкеров в Оманском заливе.
- Также Америка обнародовала доказательства причастности Ирана к взрыву танкеров в Оманском заливе.
- Иран сбил американский дрон-разведчик. США утверждают, что беспилотник летел в международном воздушном пространстве, а Тегеран настаивает, что это произошло на его территории.
- После этого, стало известно, что Трамп в последний момент отменил удар по Ирану. Американским военным якобы неожиданно приказали отменить операцию.
- 21 июня Корпус стражей Исламской революции показал обломки сбитого Ираном беспилотника США.
- В тот же день делегация Соединенных Штатов обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести обсуждение ситуации, сложившейся вокруг Ирана.
- 24 июня Трамп ввел жесткие санкции в отношении аятоллы Али Хаменеи. Новые ограничительные меры лишит лидера Ирана доступа к "ключевым финансовым ресурсам".
- В МИД Ирана заявили, что введенные США санкции против верховного лидера страны и других должностных лиц навсегда закрывают путь к дипломатии между Тегераном и Вашингтоном.
- Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранское руководство и президент США Дональд Трамп не хотят воевать друг с другом.
- 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе. британский танкер.