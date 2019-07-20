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США анонсировали операцию "Страж" на Ближнем Востоке

2019-07-20 10:26:39

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США анонсировали операцию "Страж" на Ближнем Востоке

Фото: defense.gov

Операция призвана обезопасить морские пути в регионе

В США разрабатывают международную операцию "Страж", чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США.

Целью операции "является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу".

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Отмечается, что США будут координировать свои действия в рамках операции "Страж" с союзниками, чтобы "обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути".

Планируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на "сопровождение" при навигации и "пользоваться преимуществами" сотрудничества для взаимной координации.

Как ранее сообщал Фокус:

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