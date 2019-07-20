США анонсировали операцию "Страж" на Ближнем Востоке

Операция призвана обезопасить морские пути в регионе

В США разрабатывают международную операцию "Страж", чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США.

Целью операции "является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу".

Отмечается, что США будут координировать свои действия в рамках операции "Страж" с союзниками, чтобы "обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути".

Планируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на "сопровождение" при навигации и "пользоваться преимуществами" сотрудничества для взаимной координации.

Как ранее сообщал Фокус:

США объявили, что возлагают ответственность на Тегеран за подрыв двух коммерческих танкеров в Оманском заливе.

Также Америка обнародовала доказательства причастности Ирана к взрыву танкеров в Оманском заливе.

Иран сбил американский дрон-разведчик. США утверждают, что беспилотник летел в международном воздушном пространстве, а Тегеран настаивает, что это произошло на его территории.

После этого, стало известно, что Трамп в последний момент отменил удар по Ирану. Американским военным якобы неожиданно приказали отменить операцию.

21 июня Корпус стражей Исламской революции показал обломки сбитого Ираном беспилотника США.

В тот же день делегация Соединенных Штатов обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести обсуждение ситуации, сложившейся вокруг Ирана.

24 июня Трамп ввел жесткие санкции в отношении аятоллы Али Хаменеи. Новые ограничительные меры лишит лидера Ирана доступа к "ключевым финансовым ресурсам".

В МИД Ирана заявили, что введенные США санкции против верховного лидера страны и других должностных лиц навсегда закрывают путь к дипломатии между Тегераном и Вашингтоном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранское руководство и президент США Дональд Трамп не хотят воевать друг с другом.