Британия не рассматривает силовой вариант освобождения захваченного Ираном танкера

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант надеется, что вопрос будет решен дипломатическим путем

Британское правительство глубоко обеспокоенно захватом властями Ирана танкера Stena Impero, который шел под флагом Великобритании в Ормузском проливе, сообщает ВВС.

"Правительство Великобритании заявило, что глубоко обеспокоено неприемлемым захватом Ираном танкера, шедшего под флагом Британии", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант предупредил о "серьезных последствиях", если инцидент не будет быстро урегулирован.

"Мы не рассматриваем военные варианты. Мы хотим решить конфликт дипломатическим путем", – заявил министр.

Как ранее сообщал Фокус:

США объявили, что возлагают ответственность на Тегеран за подрыв двух коммерческих танкеров в Оманском заливе.

Также Америка обнародовала доказательства причастности Ирана к взрыву танкеров в Оманском заливе.

4 июля, отряд Королевской морской пехоты Великобритании и власти Гибралтара задержали танкер, подозреваемый в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.

На борту захваченного иранского нефтетанкера Grace 1 находились украинцы.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Британия понесет ответственность за задержание возле Гибралтара иранского нефтетанкера Grace 1.

После этого, иранские корабли пытались захватить британский танкер в Персидском заливе. Иранские катера приблизились к нему, потребовали изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.

11 июля, Революционная гвардия Ирана опровергла сообщения о попытках заблокировать британский танкер рядом с Ормузским проливом.