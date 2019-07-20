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Британия не рассматривает силовой вариант освобождения захваченного Ираном танкера

2019-07-20 16:23:19

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Британия не рассматривает силовой вариант освобождения захваченного Ираном танкера

Фото: forces.net

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант надеется, что вопрос будет решен дипломатическим путем

Британское правительство глубоко обеспокоенно захватом властями Ирана танкера Stena Impero, который шел под флагом Великобритании в Ормузском проливе, сообщает ВВС.

"Правительство Великобритании заявило, что глубоко обеспокоено неприемлемым захватом Ираном танкера, шедшего под флагом Британии",  – говорится в сообщении.

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Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант предупредил о "серьезных последствиях", если инцидент не будет быстро урегулирован.

"Мы не рассматриваем военные варианты. Мы хотим решить конфликт дипломатическим путем",  – заявил министр.

Как ранее сообщал Фокус:

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