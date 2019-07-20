Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Британия не рассматривает силовой вариант освобождения захваченного Ираном танкера
2019-07-20 16:23:19
Фото: forces.net
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант надеется, что вопрос будет решен дипломатическим путем
Британское правительство глубоко обеспокоенно захватом властями Ирана танкера Stena Impero, который шел под флагом Великобритании в Ормузском проливе, сообщает ВВС.
"Правительство Великобритании заявило, что глубоко обеспокоено неприемлемым захватом Ираном танкера, шедшего под флагом Британии", – говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант предупредил о "серьезных последствиях", если инцидент не будет быстро урегулирован.
"Мы не рассматриваем военные варианты. Мы хотим решить конфликт дипломатическим путем", – заявил министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- США объявили, что возлагают ответственность на Тегеран за подрыв двух коммерческих танкеров в Оманском заливе.
- Также Америка обнародовала доказательства причастности Ирана к взрыву танкеров в Оманском заливе.
- 4 июля, отряд Королевской морской пехоты Великобритании и власти Гибралтара задержали танкер, подозреваемый в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.
- На борту захваченного иранского нефтетанкера Grace 1 находились украинцы.
- Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Британия понесет ответственность за задержание возле Гибралтара иранского нефтетанкера Grace 1.
- После этого, иранские корабли пытались захватить британский танкер в Персидском заливе. Иранские катера приблизились к нему, потребовали изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.
- 11 июля, Революционная гвардия Ирана опровергла сообщения о попытках заблокировать британский танкер рядом с Ормузским проливом.
- 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.