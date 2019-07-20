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Тегеран назвал причины захвата британского танкера

2019-07-20 19:42:58

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Тегеран назвал причины захвата британского танкера

Фото: forces.net

Иранская сторона утверждает, что танкер нарушил правила судоходства

В Иране заявили, что причиной захвата британского коммерческого танкера в Ормузском проливе стало нарушение судном правил судоходства. Об этом сообщает Tasnim.

"Нефтяной танкер Stena Impero был захвачен иранским военным флотом из-за нарушения морского права, во время его прохода через Ормузский пролив в пятницу вечером",  – говорится в сообщении.

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Как отмечается, судно, шедшее под флагом Великобритании, выключило GPS-локатор вопреки международным нормам и зашло в Ормузский пролив с неположенной стороны.

 Британский танкер якобы входил в пролив с южной стороны, которая является путем выхода судов в проливе, тем самым увеличивая риск аварии.

Иранская сторона также утверждает, что танкер Stena Impero не прислушался к предупреждениям иранской береговой охраны. Кроме того, он загрязнял воды залива, сбрасывая остатки продуктов переработки нефти за борт.

Как ранее сообщал Фокус:

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