Тегеран назвал причины захвата британского танкера

Иранская сторона утверждает, что танкер нарушил правила судоходства

В Иране заявили, что причиной захвата британского коммерческого танкера в Ормузском проливе стало нарушение судном правил судоходства. Об этом сообщает Tasnim.

"Нефтяной танкер Stena Impero был захвачен иранским военным флотом из-за нарушения морского права, во время его прохода через Ормузский пролив в пятницу вечером", – говорится в сообщении.

Как отмечается, судно, шедшее под флагом Великобритании, выключило GPS-локатор вопреки международным нормам и зашло в Ормузский пролив с неположенной стороны.

Британский танкер якобы входил в пролив с южной стороны, которая является путем выхода судов в проливе, тем самым увеличивая риск аварии.

Иранская сторона также утверждает, что танкер Stena Impero не прислушался к предупреждениям иранской береговой охраны. Кроме того, он загрязнял воды залива, сбрасывая остатки продуктов переработки нефти за борт.

Как ранее сообщал Фокус:

США объявили, что возлагают ответственность на Тегеран за подрыв двух коммерческих танкеров в Оманском заливе.

Также Америка обнародовала доказательства причастности Ирана к взрыву танкеров в Оманском заливе.

4 июля, отряд Королевской морской пехоты Великобритании и власти Гибралтара задержали танкер, подозреваемый в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.

На борту захваченного иранского нефтетанкера Grace 1 находились украинцы.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Британия понесет ответственность за задержание возле Гибралтара иранского нефтетанкера Grace 1.

После этого, иранские корабли пытались захватить британский танкер в Персидском заливе. Иранские катера приблизились к нему, потребовали изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.

11 июля, Революционная гвардия Ирана опровергла сообщения о попытках заблокировать британский танкер рядом с Ормузским проливом.