Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Тегеран назвал причины захвата британского танкера
2019-07-20 19:42:58
Фото: forces.net
Иранская сторона утверждает, что танкер нарушил правила судоходства
В Иране заявили, что причиной захвата британского коммерческого танкера в Ормузском проливе стало нарушение судном правил судоходства. Об этом сообщает Tasnim.
"Нефтяной танкер Stena Impero был захвачен иранским военным флотом из-за нарушения морского права, во время его прохода через Ормузский пролив в пятницу вечером", – говорится в сообщении.
Как отмечается, судно, шедшее под флагом Великобритании, выключило GPS-локатор вопреки международным нормам и зашло в Ормузский пролив с неположенной стороны.
Британский танкер якобы входил в пролив с южной стороны, которая является путем выхода судов в проливе, тем самым увеличивая риск аварии.
Иранская сторона также утверждает, что танкер Stena Impero не прислушался к предупреждениям иранской береговой охраны. Кроме того, он загрязнял воды залива, сбрасывая остатки продуктов переработки нефти за борт.
Как ранее сообщал Фокус:
- США объявили, что возлагают ответственность на Тегеран за подрыв двух коммерческих танкеров в Оманском заливе.
- Также Америка обнародовала доказательства причастности Ирана к взрыву танкеров в Оманском заливе.
- 4 июля, отряд Королевской морской пехоты Великобритании и власти Гибралтара задержали танкер, подозреваемый в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.
- На борту захваченного иранского нефтетанкера Grace 1 находились украинцы.
- Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Британия понесет ответственность за задержание возле Гибралтара иранского нефтетанкера Grace 1.
- После этого, иранские корабли пытались захватить британский танкер в Персидском заливе. Иранские катера приблизились к нему, потребовали изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.
- 11 июля, Революционная гвардия Ирана опровергла сообщения о попытках заблокировать британский танкер рядом с Ормузским проливом.
- 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.