В США усложнят тест на получение американского гражданства

Изменения коснутся разделов обществознания, истории США, политического устройства и системы ценностей, а также теста на знание английского языка

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о начале реализации нового плана по "усовершенствованию теста для получения гражданства". Об этом пишет The Washington Post.

Изменения коснутся разделов обществознания, истории США, политического устройства и системы ценностей, а также теста на знание английского языка.

Предполагается, что в данном экзамене появится устная часть, а вопросы будут конкретными, например, соискателя смогут попросить указать количество поправок к Конституции.

Исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинелли утверждает, что подобные тесты требуют регулярного пересмотра и изменений.

"На самом деле, и вы видите это по многим вопросам, которые уже есть, я хочу, чтобы это отражало американские принципы, конституционные принципы, которые уникальны, которые помогают нам быть исключительными и, откровенно говоря, являются одной из причин, по которым люди хотят приехать сюда", – сказал Куччинелли.

Первые испытания нового списка вопросов начнутся осенью 2019 года, а полная замена произойдет к концу 2020 - началу 2021 года. Последний раз тест для получения гражданства США пересматривался властями в 2009 году.

Ожидается, что в пилотном тестировании примут участие около 1400 добровольцев по всей стране.

Как ранее сообщал Фокус:

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