В ОБСЕ раскритиковали парламентские выборы в Беларуси

Со стороны наблюдателей были замечены серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов

Международные наблюдатели от ОБСЕ не признали досрочные выборы в нижнюю палату парламента Беларуси, как соответствующие международным стандартам. С таким заявлением выступила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, сообщает Еuroradio.

По ее словам, выборы прошли в спокойной обстановке, но не соответствовали стандартам проведения выборов. Со стороны наблюдателей ОБСЕ были замечены "серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов".

"Мы отметили, что большое количество кандидатов подало заявки на участие в выборах, но их участие ограничили. Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств. В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены, а основные свободы, как избирателей, так и кандидатов ущемляют, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность", – подчеркнула Седерфельт.

Представители ОБСЕ также выразили свое разочарование, что власти Беларуси не выполнили их рекомендаций по изменению избирательного законодательства.

Предложенные изменения касались принципов формирования избиркомов, прав кандидатов и прозрачности подсчета голосов. По словам Седерфельт, эти же рекомендации остаются актуальными и сегодня.

Отметим, что на досрочных выборах в нижнюю палату парламента Беларуси 17 ноября не избрали ни одного оппозиционера. Больше всего в обновленной Палате представителей будет членов Коммунистической партии Беларуси. Депутатами стали 11 коммунистов.

На втором месте по количеству депутатов социалистическая Республиканская партия труда и справедливости. В новом созыве их будет шесть. Также депутатами стали два кандидата от Белорусской патриотической партии, по одному от Аграрной партии и Либерально-демократической. Остальные почти 90 депутатов – внепартийные.

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь состоит из 110 депутатов, которых выбирают по одномандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной системе в один тур.

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