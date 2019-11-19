ЕСПЧ обязал Украину выплатить 4 тысячи евро российскому оппозиционеру

Суд также признал власти России виновными в нерасследовании похищения Развозжаева

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро российскому оппозиционеру Леониду Развозжаеву, который отбыл срок заключения по так называемому "Болотному делу" в России. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Отмечается, что ЕСПЧ признал украинскую сторону виновной в нерасследовании похищения Развозжаева с территории Украины в 2012 году.

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Кроме того, суд признал власти России виновными в нерасследовании похищения Развозжаева.

Также ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти нарушили права бывших "заключенных Болотной" Сергея Удальцова и Развозжаева, и постановил, что Россия обязана выплатить Развозжаеву 1,1 тысяча евро, а Удальцову – 9 тысячи евро компенсации.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре 2012 года Развожаев, находившийся под следствием в РФ, пытался получить политическое убежище в Украине. Однако его похитили в Киеве неизвестные и перевезли в Москву. Следственный комитет РФ заявил, что Развозжаев приехал в Россию добровольно и дал признательные показания. Сам активист утверждал, что написал явку с повинной под давлением.

Погранслужба Украины тогда сообщила, что оппозиционер покинул страну по своим документам и не предъявлял жалоб. В апреле 2017 года Развозжаев вышел на свободу.