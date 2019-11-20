В НАТО прокомментировали возвращение Украине кораблей
2019-11-20 20:57:47
Йенс Столтенберг приветствует действия России
Возвращение Украине российской стороной буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь" – это правильный шаг накануне саммита лидеров стран "нормандского формата".
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, пишет УНИАН.
"Мы приветствуем, что Россия, наконец, вернула украинские корабли, которые она захватила в прошлом ноябре. Это то, что просил Международный трибунал ООН по морскому праву. И это шаг в правильном направлении накануне саммита в "нормандском формате" в следующем месяце", – подчеркнул Столтенберг.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".
- Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.
- 15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.
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