В Италии оштрафовали женщину, которая 50 лет водила машину без прав

Женщине выписали штраф в размере 5110 евро и арестовали ее автомобиль

В Италии задержали и оштрафовали 77-летнюю женщину, которая 50 лет управляла автомобилем, не имея водительских прав.

Об этом сообщает на издание Messaggero Veneto.

Поймать нарушительницу удалось только после того, как она попала в ДТП вместе с двумя другими автомобилями в провинции Тревизо.

В полиции рассказали, что у 77-летней итальянки не было прав, хотя она и убеждала, что потеряла их много лет назад. В полицейской базе данных не оказалось информации, подтверждающей наличие у нее водительских документов.

Женщине выписали штраф в размере 5110 евро и арестовали автомобиль.

До недавних пор езда на машине без прав в Италии была уголовным преступлением. После декриминализации власти ввели штрафы, которые могут доходить до 30 тысяч евро.

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