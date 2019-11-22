В Италии оштрафовали женщину, которая 50 лет водила машину без прав
2019-11-22 18:29:51
Женщине выписали штраф в размере 5110 евро и арестовали ее автомобиль
В Италии задержали и оштрафовали 77-летнюю женщину, которая 50 лет управляла автомобилем, не имея водительских прав.
Об этом сообщает на издание Messaggero Veneto.
Поймать нарушительницу удалось только после того, как она попала в ДТП вместе с двумя другими автомобилями в провинции Тревизо.
В полиции рассказали, что у 77-летней итальянки не было прав, хотя она и убеждала, что потеряла их много лет назад. В полицейской базе данных не оказалось информации, подтверждающей наличие у нее водительских документов.
Женщине выписали штраф в размере 5110 евро и арестовали автомобиль.
До недавних пор езда на машине без прав в Италии была уголовным преступлением. После декриминализации власти ввели штрафы, которые могут доходить до 30 тысяч евро.
Как ранее сообщал Фокус:
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