Дело о 39 трупах в грузовике: водитель признался в преступлении
2019-11-25 16:52:56
За свою преступную деятельность Моррисон Робинсон получил вознаграждение наличными
Водитель грузовика смерти, в котором нашли 39 мертвых мигрантов, 25-летний британец Моррисон Робинсон, обвиняемый британскими властями в непредумышленном убийстве, признался, что участвовал в сговоре с целью оказания помощи нелегальной иммиграции.
Об этом сообщает ВВС.
Робинсона арестовали в тот день, когда полиция сделала страшную находку в его грузовике, и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, сговоре с целью торговли людьми, содействии нелегальной миграции и отмыванию денег.
В понедельник, 25 ноября, по видеосвязи из мужской тюрьмы Белмарш Робинсон признал, что содействовал нелегальной иммиграции в период с 1 мая 2018 года по 24 октября 2019 года.
Он также сказал, что в этот период за свою преступную деятельность получил вознаграждение наличными.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Великобритании в грузовике из Болгарии было обнаружено 39 трупов. Водитель грузовика был арестован полицией по подозрению в убийстве.
- Позже стало известно, что найденные в грузовике в Англии 39 человек были китайцами. Правоохранители не исключают, что к гибели людей в грузовике могут быть причастны организованные преступные группы.
- Во Вьетнаме, по данному делу, также были взяты под стражу 8 подозреваемых. Несколько вьетнамских семей выразили опасения, что среди погибших могут находиться их родственники.