Они были катастрофой: Индия решила отказаться от МиГ-27

2019-11-26 14:55:36

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На покупку новых истребителей индийское правильтельство планирует потратить 18 млрд долларов

Индийские власти приняли решение ликвидировать последнюю эскадрилью самолетов МиГ-27.

Об этом сообщает The National Interest.

Последнее подразделение МиГ-27 базируется в Джодхпуре(Раджастхан). Две другие эскадрильи МиГ-27 были ликвидированы в 2016 году.

Нью-Дели хочет потратить около 18 миллиардов долларов на приобретение 110 новых истребителей вместо МиГ-21 и МиГ-27. В частности, уже сейчас Индия закупает истребители F-21 американской компании Lockheed. Новые самолеты будут использоваться вместе с европейскими Jaguars, французскими Mirage 2000-х и Rafales, российскими МиГ-29 и Су-30 и собственным индийским истребителем Tejas.

МиГ-27 – советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения. На данный момент наибольшее количество самолетов этой модели находится на вооружении Индии.

МиГ-27, Индия, Индийские ВВС

При этом издание отмечает, что индийские пилоты скорее всего не будут скучать по скоростному, но нестабильному самолету, который был построен на основе МиГ-23.

Летчики-испытатели ВВС США, которые управляли захваченным МиГ-23 под эгидой некогда секретной программы Constant Peg, боялись самолета из-за его тенденции к взырвам в полете.

"Он будет ускоряться до тех пор, пока не взорвется", – рассказывал Джон Манкларк, командир Constant Peg, в середине 1980-х.

Индийские военно-воздушные силы приобрели первый из 165 МиГ-27 еще в 1981 году. Самолеты регулярно использовались в боевых действиях во время военных конфликтов с участием Индии. Но самолеты были небезопасными по сравнению с западными и другими советскими моделями. В итоге индийские ВВС потеряли как минимум 10 процентов своих МиГ-27 в результате катастроф.

МиГ-27, Индия, Индийские ВВС

Опыт использования этих самолетов в соседней Шри-Ланке был еще хуже. Шри-Ланкийские ВВС в конце 1990-х годов приобрели у Украины партию из шести МиГ-27 и учебного МиГ-23. В то время правительство Шри-Ланки воевало с повстанческой группировкой "Тигры освобождения Тамил-Илама". В последствии министр обороны страны Готабая Раджапакса был обвинен в получении взяток в обмен на одобрение покупки МиГ. 

Первые шесть МиГ-27, а также последующая партия, который страна приобрела в 2000 году, плохо себя показали даже когда пилотировалась опытными украинскими пилотами-наемниками. Не менее четырех из 14 самолетов МиГ-27 в Шри-Ланке потерпели крушение. В начале 2019 года военно-воздушные силы окончательно закрыли эскадрилью № 12, формально прекратив службу МиГ-27 в стране.

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