Количество жертв землетрясения в Албании резко возросло

Около 4 часов утра еще 3 тела были обнаружены на обломках в селе Тумана

Количество погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 37 человек.

Об этом сообщает местное издание Top-channel со ссылкой на данные Минобороны.

Около 4 часов утра еще 3 тела были обнаружены на обломках в селе Тумана.

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Количество жертв сильного землетрясения в Албании растет, под завалами находятся люди

Министерство также заявляет, что поисково-спасательные операции были приостановлены, так как нет информации о том, есть ли еще люди в руинах.

Ранения получили около 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 27 погибших.

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Как ранее сообщал Фокус:

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.