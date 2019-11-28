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Правительство США создало фейковый университет, чтобы ловить нелегалов, и заработало миллионы

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Фото: NBC News
Фото: NBC News

С начала года были задержаны 250 студентов-иностранцев

Министерство внутренней безопасности США (DHS) создало фейковый университет, чтобы заманить иностранных студентов, которые хотят нелегально попасть в страну. Об этом сообщает Forbes.

Университет был создан в сотрудничестве с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Так называемый Фармингтонский университет был основан в 2015 году и стал своеобразной операцией под прикрытием для миграционной полиции. В университете не было физических классов и преподавательского состава, а студенты никогда не посещали занятий.

Студенты поступали в поддельный университет по визовой программе, которая позволяет иностранцам работать и учиться в США. По словам полиции, все учащиеся знали о том, что учебное заведение является фейковым.

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Обвинители утверждают, что студенты искали незаконные схемы злоупотребления программой студенческих виз, чтобы получить разрешение на работу в США.

Во время последней серии арестов были задержаны 90 студентов, а с начала 2019 года – 250 человек. Большая часть задержанных являются гражданами Индии.

По данным СМИ, около 80% задержанных были добровольно депортированы, остальные оспаривают обвинения или ожидают распоряжений о своей депортации.

Федеральные прокуроры также обвинили 8 человек, которые помогали недобросовестным студентам поступить в фейковый университет. Семеро из них признали свою вину и уже отбывают тюремный срок, восьмой подозреваемый ожидает вердикта суда.

Операция миграционной службы вызвала критику среди американских чиновников. Сенатор США Элизабет Уоррен назвала такую практику "жестокой и ужасной", ее поддержал советник сенатора Берни Сандерса по внешней политике Мэтт Дасс.

Помимо жестокости данной схемы, критики обращают внимание на то, что за годы функционирования университета федеральное правительство получило миллионы от студентов-иностранцев. Известно, что год обучения стоил около 12 тыс. долларов, всего в университете было более 600 студентов.

Правительство США уже не первый раз создает поддельный университет для поимки нелегалов. В 2016 году Минюст обвинил 21 иностранца в сговоре с более чем 1 тыс. иностранных студентов с целью мошеннического получения виз. Тогда поддельный колледж был создан на севере штат Нью-Джерси.

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