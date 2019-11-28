Крушение корабля в Будапеште: Украинскому капитану грозит до 11 лет тюрьмы

Прокуроры считают, что действия капитана привели к гибели 27 человек

Венгерские прокуроры обвинили украинского капитана круизного лайнера, который в мае протаранил и затопил еще одну лодку, что привело к гибели 27 человек.

Об этом сообщает Reuters.

"Капитан не уделил достаточного внимания, он несколько минут не фокусировался на управлении кораблем. Капитан не следовал безопасному расстоянию и не посылал радио- и звуковые сигналы, необходимые при обгоне", – сказали прокуроры.

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Меньше судно, "Русалка", обогнало круизный корабль и имело право движения, когда пыталось проплыть под мостом, заявили прокуроры. Тем не менее, капитан лайнера ускорился несмотря на то, что небольшая лодка была четко в поле зрения, а также просматривалась на радаре.

Если будет доказана вина Капитана, его могут посадить в тюрьму на срок от 2 до 11 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

30 мая в Будапеште речной теплоход столкнулся с прогулочным катером, на котором находились туристы из Южной Кореи.

Венгерские чиновники говорят, что столкновение двух кораблей произошло из-за сильного дождя, который шел в Будапеште в среду, 29 мая.