Закат "короля Биби". Почему конец карьеры Нетаньяху может привести Израиль к конфликту

Израильский суд готов перечеркнуть политическую карьеру Нетаньяху. Но в попытке удержаться у власти нынешний премьер рискует ввергнуть страну в гражданскую войну

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит, "с тяжёлым сердцем" принявший решение предъявить официальные обвинения Биньямину Нетаньяху, назвал этот день "трудным и грустным". Хотя с полным основанием его можно отнести к историческим: впервые за время существования Государства Израиль такой шаг сделан в отношении действующего премьер-министра. Нетаньяху инкриминируют взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием. И хотя до решения суда премьер считается невинов­ным, обвинения в глазах оппозиции выглядят столь убедительно, что та требует немедленной отставки Биби.

Судя по делам

На Нетаньяху заведено три дела.

В "Деле 1000" премьера подозревают в получении подарков на общую сумму около миллиона шекелей (более $280 тыс.). В числе "презентов", преподнесённых Нетаньяху голливудским магнатом Арноном Милченом в качестве платы за помощь в получении американской визы, — сигары и шампанское. Полицейские считают, что обвинение в коррупции должно быть предъявлено и знаменитому продюсеру-миллиардеру, в копилке которого фильмы "Бойцовский клуб", "Исчезнувшая", "Бёрдмэн", "Выживший". Как утверждают в официальном заявлении израильские правоохранители, после получения подарков Нетаньяху пытался продавить "закон Милчена". Принятию документа, который освобождал бы на десять лет от уплаты налогов репатриантов, вернувшихся из-за границы, помешало министерство финансов. К тому же в этом деле обнаружился ещё один "даритель" — австралийский миллиардер Джеймс Пэкер. В декабре минувшего года стало известно, что он тоже преподносил подарки Биби и его жене Саре.

В "Деле 2000" фигурирует другая история. Якобы Нетаньяху просил освещать в позитивном ключе деятельность израильских властей Арнона Мозеса, владельца одной из крупнейших в стране медиагрупп Yediot Ahronot ("Последние новости"). Взамен обещал принять закон, который бы ограничивал возможности их основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты Israel ha-Yom. Как и в первом случае, в полиции полагают, что обвинение следует предъявить и второй стороне "сделки".

Самым тяжёлым считается обвинение по "Делу 4000". Следствие подозревает, что глава правительства брался лоббировать интересы крупнейшей в Израиле телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к нему на популярном новостном интернет-ресурсе Walla!, подконтрольном компании.

Обвинения серьёзны. Если Биби признают винов­ным, вероятнее всего, его ожидают тюрьма (взятка тянет на 10 лет лишения свободы) и запрет на политическую деятельность в течение длительного срока, что в случае с 70-летним Нетаньяху означает "навсегда".

Израильская Фемида

Сам глава правительства реагирует на обвинения против него в стиле Дональда Трампа: "То, что мы видим сегодня, — попытка переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений". Но это лишь усиливает напряжение в обществе, где, возможно, лишь ярые сторонники Нетаньяху забыли, насколько принципиальна и неподкупна Фемида Израиля. Высокий чин подозреваемого в преступлении особого впечатления на правоохранителей не производит. Так, в декабре 2011-го они отправили в тюрьму президента Моше Кацава за сексуальные домогательства. К тому времени его уже отстранили от должности, а незадолго до отстранения Владимир Путин успел ему позавидовать, сказав тогдашнему израильскому премьеру Эхуду Ольмерту: "Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!" На что Ольмерт ответил: "Сейчас ему не позавидуешь".

Самого Ольмерта в мае 2014-го приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в 1 млн шекелей по обвинению в коррупции во время службы мэром Иерусалима. Правда, в декабре 2015-го Верховный суд Израиля сократил приговор до 18 месяцев.

Если Нетаньяху признают виновным, его ожидает солидный тюремный срок и запрет на политическую деятельность

Оба эти случая указывают на то, что в Израиле путь от обвинений до оглашения приговора неблизкий (процесс над Кацавом длился с 2006 по 2011 год, а с судьбой Ольмерта судьи разбирались с 2008-го по 2014-й). К тому же тогда не существовало того правового тупика, в какой сегодня грозит зайти ситуация с Нетаньяху. Для того чтобы надолго парализовать нависшее над ним судебное разбирательство, Биби достаточно подать в организационную комиссию Кнессета просьбу о получении депутатской неприкосновенности. На это у него есть 30 дней с момента официального предъявления обвинений. Но дело в том, что такая комиссия в силу разногласий между двумя самыми крупными политическими силами Израиля, "Ликудом" и "Кахоль Лаван", не создана. И перспективы её создания напрямую увязываются со следующими выборами — в марте 2020 года. Так что даже при самом благоприятном для желающих увидеть премьера на скамье подсудимых исходе у Нетаньяху в запасе не менее полугода. До этого срока политический кризис, в который погрузился Израиль из-за неспособности создать парламентскую коалицию, откладывает передачу дела в суд. Ибо перед этим должна быть рассмотрена просьба об иммунитете.

Выйти из тупика

Сколько бы оппозиционеры ни призывали Нетаньяху уйти, он, как объясняют в Израильском институте демократии, не обязан этого делать. В то же время глава "Исраэль Бейтейну" Авидгор Либерман дал понять, что его партия будет поддерживать предоставление Биби иммунитета от преследования: "Любая попытка решить проблему в другом месте, в том числе в Кнессете с помощью иммунитета, подорвёт доверие общественности к системе и откроет пропасть между гражданами и политической системой". Но в том-то и дело, что механизм "иммунитета через Кнессет" мёртв. И сегодня это играет на руку премьеру.

Можно ли переломить ход дела, не дожидаясь того, когда в стране материализуется призрак досрочных выборов? Трудно сказать.

Во-первых, в Израиле мало кто верит, что третьей избирательной кампании в этом году удастся избежать. Скорее всего, в середине декабря страна проснётся с известием о том, что через 90 дней ей вновь следует идти к избирательным урнам.

Во-вторых, есть серьёзные сомнения в том, что за время, оставшееся до объявления выборов, оппозиционерам удастся совершить что-то вроде манёвра, о котором недавно говорил Амир Перец, лидер лейбористской партии "Гешер". Он сообщил, что оппозиционеры обратились к генеральному прокурору с письмом, где просят поручить спикеру Кнессета создать комитет, который бы выполнял функции несуществующей организационной комиссии. Перец прав, когда говорит, что "без комиссии Кнессета или каких-либо других рамок это суровое обвинение будет оставаться в коридорах Кнессета ещё много месяцев". Но вряд ли израильская Фемида здесь выступит на стороне тех, кто хотел бы решить судьбу Биби при помощи каких-либо иных инструментов, чем те, которые прописаны законом. В конце концов, когда Движение за качество власти потребовало, чтобы Высший суд справедливости (БАГАЦ) приказал главе правительства немедленно покинуть должность, там такую апелляцию отклонили, объяснив, что всё нужно делать "постепенно". Вначале обратиться с упомянутым требованием к Нетаньяху. Потом, получив отрицательный ответ, — к юридическому советнику правительства Мандельблиту. И лишь затем апеллировать к БАГАЦ. В Израиле жернова закона могут перемолоть кого угодно, но крутиться они должны, соблюдая регламент. Таково правило.

Между тем у Биби сейчас ломают голову, как на волне популярности, которая пока ещё не пошла на убыль, сделать так, чтобы премьерское кресло под ним оставалось устойчивым, невзирая на всяческие политические катаклизмы и тупики. В его партии "Ликуд" разрабатывается документ, который уже назвали законом зелёного света для Нетаньяху. Избирателям хотят предоставить возможность напрямую выбирать премьер-министра — при условии, что ни один из кандидатов не сможет создать коалиционное правительство. В соответствии с новшеством, уже получившим одобрение Нетаньяху, лидеры основных партий будут противостоять друг другу на прямых выборах. Загвоздка лишь в том, что для вступления документа в силу требуется поддержка 61 депутата Кнессета (из 120). То есть по внутрипарламентским раскладам необходимо, чтобы за него проголосовали либо левый блок, либо партия "Исраэль Бейтейну", что само по себе представляется проблемой.

Стратегический поцелуй. После долгих разногласий с Бараком Обамой Нетаньяху наконец нашёл поддержку в лице нового президента США Дональда Трампа

Наследие Нетаньяху

В тяжёлые для Биби периоды Белый дом всегда старался подставить ему плечо. В марте, незадолго до апрельских выборов, президент США Дональд Трамп в присутствии Нетаньяху подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. Во время нынешнего кризиса Вашингтон "подарил" своему союзнику на Ближнем Востоке земли на Западном берегу реки Иордан, признав законными существующие там еврейские поселения, вопреки всем резолюциям Совета Безопасности ООН.

Израильская газета Haaretz, ссылаясь на американские источники, написала, что в этом вопросе на администрацию Трампа значительное давление оказали евангельские христиане. Они составляют одну из самых серьёзных групп среди сторонников республиканцев, и для американского президента был резон заручиться их поддержкой накануне года выборов. Однако и для Нетаньяху данный жест был важен. Это символическая демонстрация успехов во внешней политике. А кроме того, не меняя ничего по сути, усиливает напряжение в регионе и даёт возможность Биби вновь оседлать свою риторику: есть враги Израиля и есть его спаситель — он, Нетаньяху.

Враги могут быть внешние, а могут находиться внутри страны. Поэтому жёсткая риторика, разделение на "своих" и "чужих" — это то, что Биби с успехом использовал на протяжении многих лет. Айелет Гундар-Гошен в недавней публикации в Time вспоминает, что в течение двух десятилетий Нетаньяху "делегитимизировал основные части израильского общества в целом и палестинских граждан страны в частности". Он стоял на сцене и был един с толпой, которая кричала, что Ицхак Рабин — предатель. После того как Рабин, пытавшийся добиться мира с палестинцами, был убит религиозным студентом Игалем Амиром, вдова премьер-министра отказалась на похоронах мужа пожать руку Нетаньяху, назвав его позже "архитектором подстрекательства".

В своей предвыборной кампании 1996 года Нетаньяху использовал лозунг: "Нетаньяху — хорошо для евреев". "Эта кампания создала чёткую дихотомию между "израильтянами" и "еврейством", — пишет Гундар-Гошен, — разделяя граждан страны на евреев и неевреев".

Лидер политического альянса "Кахоль Лаван" Яир Лапид обвинил премьер-министра в том, что тот пытается втянуть страну в гражданскую войну

Антиарабская пропаганда стала явным откровением на выборах 2015 года. Тогда премьер-министр предупредил своих последователей, что "арабские избиратели толпами идут на избирательные участки". Белый дом такую риторику осудил, Нетаньяху пришлось извиняться, заявляя, что его неправильно поняли.

Большая часть избирательного тупика, парализующего страну сегодня, считает Гундар-Гошен, — ещё один продукт ненависти по отношению к меньшинствам: "Нетаньяху придерживался крайне правых партий и предпочитал этих союзников предложению Ганца создать более центральную коалицию".

Фрагментация израильского общества, ставшая особенно заметной во времена правления Нетаньяху, идёт в ногу с фрагментацией израильской политики. И это очень опасное наследие, которое останется после "Биби, короля Израиля", даже если он в обозримом будущем сойдёт с политической сцены. А он уходить не хочет. И для того, чтобы остаться у власти, будет использовать все рычаги. Включая ненависть и угрозы.

В начале текущей недели лидер "Кахоль Лаван" Яир Лапид, обвинив премьер-министра в том, что тот угрожает юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту и другим юридическим чиновникам, добавил: "Менахема Бегина однажды спросили, какое самое важное решение он когда-либо принимал, и он сказал: "Я предотвратил гражданскую войну". Нетаньяху пытается втянуть нас в неё. Он призывает своих людей выйти на улицы для насильственного восстания против государства. Мы не позволим этому случиться".

Даже если слова Лапида не просто слова и столкновений и впрямь удастся избежать, а карьера противоречивого премьера пойдёт на убыль, придётся, тем не менее, согласиться с мнением ряда аналитиков, считающих, что ядовитое наследие Биньямина Нетаньяху будет преследовать Израиль ещё долгое время после его ухода. Факт, который в полной мере не перечёркивают даже несомненные экономические успехи страны, имевшие место при правлении "короля".