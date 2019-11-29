Во время поездки в Афганистан у Трампа отобрали телефон

Трамп с самого начала президентства настаивал на том, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб

Во время секретной поездки в Афганистан в День благодарения президент США Дональд Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter. На этом настояли сотрудники Секретной службы, сообщает издание Politico.

Устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, летящих в президентском самолете в Афганистан. Как пишет издание, это делалось для того, чтобы "помешанный на Twitter президент" ничего не публиковал и, соответственно, чтобы пользователи, следившие за его страницей в сети, ничего не заподозрили о поездке.

"Мобильные телефоны, точки доступа и другие устройства были конфискованы у всех, кто летел на "борту номер один“, – даже и у самого президента. Но его сотрудники обеспечили, чтобы твиты отправлялись с учетной записи Трампа в Twitter", – сообщает Politico.

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В издании подчеркнули, что Трамп с самого начала президентства настоял на том, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб.

Предшественнику Трампа Бараку Обаме спецслужбы разрешили пользоваться телефоном лишь к концу президентства, да и то, отключили на нем большую часть функций, включая Wi-Fi и геопозицию.

Издание также сообщает, что в целях безопасности Трампа практически втайне вывезли в Вашингтон из Флориды, где он отдыхал, а оттуда в Афганистан. Для маскировки самолет Трампа остался во Флориде, а президент вылетел в Вашингтон на военно-транспортном самолете, после чего направился в Афганистан на другом лайнере, также используемом как "борт номер один".

Кроме того, группе журналистов, сопровождавшей Трампа, не сказали, куда он направляется, вплоть до посадки в Афганистане после 13-часового перелета. Самолет взлетал в Вашингтоне и садился на военной базе в Афганистане с задернутыми шторами и выключенным светом в салоне.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп в 2018 году сделал три тысячи постов в Twitter.

Американский лидер также обвинил Facebook, Twitter и Google в том, что они симпатизируют Демократической партии США.