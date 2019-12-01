Лондон разбудил мощный "взрыв": источником шума оказались поднятые по тревоге истребители

Сила звукового удара была ощутима во всех частях Лондона, а звуковая волна докатилась даже до Кембриджа

В воскресенье, 1 декабря, Лондон и его окрестности проснулись от громкого "взрыва", из-за которого сотрясались окна в домах. Об этом сообщает Mirror.

По словам жителей столицы Великобритании, "взрыв" прогремел около 04:20 утра, за ним последовали полицейские сирены. Позже правоохранители прокомментировали случившееся.

"Громкий взрыв, прокатившийся по всему Лондону и прилегающим районам, был результатом звукового удара самолетов Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF). Поводов для беспокойства нет", – сообщили в полиции.

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Также сообщается, что сила звукового удара была ощутима во всех частях Лондона, а звуковая волна докатилась даже до Кембриджа, который находится в 96 км от столицы.

Как сообщили представители ВВС Великобритании, два истребителя "Тайфун" были подняты в небо после того, как воздушное судно потеряло связь в воздушном пространстве Великобритании.

Истребитель "Тайфун" / Фото: The Sun

"Два самолета-истребителя "Тайфун" были подняты в 04:09, в рамках процедуры быстрого реагирования после того, как другой самолет потерял связь в воздушном пространстве Великобритании. Самолет был перехвачен, а связь была восстановлена. Истребители вернулись на базу", – говорится в заявлении ВВС.

По словам экспертов, истребители, вероятнее всего, ответили на сигнал 7700 "Squawking Request", что почти равнозначно радиопередаче "SOS" и даже "Mayday".

"Сигнал немедленно предупреждает всех авиадиспетчеров, что самолет находится в крайне тяжелом положении, столкнувшись с серьезной чрезвычайной ситуацией и нуждается в незамедлительной помощи", – рассказал пилот.

Как ранее сообщал Фокус: