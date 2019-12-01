Выживших не могут эвакуировать из-за того, что транспортное средство лежит на льду

В воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае РФ упал в реку Куэнга пассажирский автобус, в результате погибли как минимум 20 человек человек. Об этом сообщает Медуза.

Авария произошла с туристическим автобусом, который следовал по маршруту Сретенск – Чита. По предварительным данным, автобус съехал с моста и упал на лед, покрывавший реку.

По данным Интерфакса, в результате аварии погибли 20 человек. Всего же в автобусе находились 44 человека, все были гражданами РФ.

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Пока эвакуация пассажиров из упавшего и перевернувшегося автобуса затрудняется тем, что он лежит на льду. Из-за этого, к транспортному средству не могут подогнать тяжелую технику. Скорее всего, автобус будут поднимать при помощи крана.

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Причиной аварии, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и автобус занесло, после чего он пробил ограждение моста и упал вниз. Источники сообщают, что водитель, на момент аварии, был трезв.

По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более человек. Проверку инцидента начала и Забайкальская прокуратура.

Как ранее сообщал Фокус: