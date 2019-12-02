Министр энергетики США официально покинул свой пост

В мае Рик Перри возглавлял американскую делегацию на инаугурации президента Владимира Зеленского

Глава министерства энергетики США Рик Перри 1 декабря официально покинул свой пост. Об этом американский чиновник написал в Twitter.

"Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", – написал Перри.

В своем обращении он также отметил, что Соединенные Штаты являются лидирующей страной в мире по производству энергии.

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О том, что Перри покинет свой пост, президент США Дональд Трамп объявил на заседании кабинета министров еще в октябре. После этого президент заявил, что заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт возглавит ведомство.

В мае Перри возглавлял американскую делегацию на инаугурации президента Владимира Зеленского.

По информации Washington Post , он вместе с экс-спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом с минувшей весны негласно занимались политикой по Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава энергетического ведомства США Рик Перри подал в отставку и до конца года покинет свою должность.