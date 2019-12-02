В Британии полиция задержала сообщника террориста с Лондонского моста
Назам Хуссейн был ранее осужден за подготовку теракта вместе с убитым полицией экстремистом
В Великобритании был задержан сообщник Усмана Хана, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщает Sky News.
Задержанный полицией был одним из девяти экстремистов, которые были осуждены в 2012 году за заговор с целью нападения на Лондонскую фондовую биржу. На данный момент задержанного Назама Хуссена подозревают в подготовке террористических актов. В его доме был проведен обыск в рамках проверки осужденных за терроризм.
Правда, в полиции сообщают, что пока "нет информации, позволяющей предположить", что Хуссейн связан с терактом на Лондонском мосту. Известно, что Хан и Хуссейн принадлежали к одной и той же группе радикалов, планировавших нападение на фондовую биржу.Важно
Террористы были приговорены к тюремному заключению за подготовку теракта и вышли на свободу в 2018 году.
29 ноября Хан был застрелен полицией, когда с ножом напал на людей, ранив троих и убив еще двух человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 ноября около Лондонского моста мужчина с ножом напал на прохожих и ранил нескольких человек. Двое из пяти пострадавших скончались. Подозреваемого ликвидировали полицейские, он умер на месте. На теле мужчины был найден муляж пояса смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.
- Нападающим оказался 28-летний Усман Хан, который жил в районе Стаффордшир. В 2012 году Хан уже был осужден за терроризм и отсидел в тюрьме 8 лет. В декабре 2018 года его освободили.
- Позже ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне на мосту. При этом, ИГИЛ не предоставило никаких доказательств своего участия в теракте.