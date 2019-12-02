В Британии полиция задержала сообщника террориста с Лондонского моста

Назам Хуссейн был ранее осужден за подготовку теракта вместе с убитым полицией экстремистом

В Великобритании был задержан сообщник Усмана Хана, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщает Sky News.

Задержанный полицией был одним из девяти экстремистов, которые были осуждены в 2012 году за заговор с целью нападения на Лондонскую фондовую биржу. На данный момент задержанного Назама Хуссена подозревают в подготовке террористических актов. В его доме был проведен обыск в рамках проверки осужденных за терроризм.

Правда, в полиции сообщают, что пока "нет информации, позволяющей предположить", что Хуссейн связан с терактом на Лондонском мосту. Известно, что Хан и Хуссейн принадлежали к одной и той же группе радикалов, планировавших нападение на фондовую биржу.

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Террористы были приговорены к тюремному заключению за подготовку теракта и вышли на свободу в 2018 году.

29 ноября Хан был застрелен полицией, когда с ножом напал на людей, ранив троих и убив еще двух человек.

Как ранее сообщал Фокус: