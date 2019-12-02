Референдум об автономии Венеции провалился

В голосовании приняли участие всего 45 тысяч человек

Пятый референдум по отделению Венеции от материкового промышленного центра Местре провалился из-за низкой явки. Об этом сообщает The Local Italy.

"Предложение отделить исторический центр Венеции от материка не смогло пройти референдум, сохраняя две половины города объединенными", – говорится в публикации.

Так, в результате голосования, которое проходило в Венеции 1 декабря, явка не достигла необходимого 50-процентного порога. В итоге проголосовали всего 22% жителей Венеции, что делает референдум не имеющим силы.

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По данным СМИ, всего в голосовании приняли участие 45 тыс. жителей из имеющихся более 206 тыс. населения, имеющего право голоса. Такая явка оказалась самой маленькой из всех пяти раз, когда в городе проводились референдумы об автономии. Последний произошел в 2003 году, который также не смог набрать достаточное количество голосов.

В этот раз, местная власть выступала против проведения референдума. Так, на главном острове Венеции о референдуме сообщалось лишь на 6 агитплакатах.

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