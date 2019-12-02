Референдум об автономии Венеции провалился
В голосовании приняли участие всего 45 тысяч человек
Пятый референдум по отделению Венеции от материкового промышленного центра Местре провалился из-за низкой явки. Об этом сообщает The Local Italy.
"Предложение отделить исторический центр Венеции от материка не смогло пройти референдум, сохраняя две половины города объединенными", – говорится в публикации.
Так, в результате голосования, которое проходило в Венеции 1 декабря, явка не достигла необходимого 50-процентного порога. В итоге проголосовали всего 22% жителей Венеции, что делает референдум не имеющим силы.Важно
По данным СМИ, всего в голосовании приняли участие 45 тыс. жителей из имеющихся более 206 тыс. населения, имеющего право голоса. Такая явка оказалась самой маленькой из всех пяти раз, когда в городе проводились референдумы об автономии. Последний произошел в 2003 году, который также не смог набрать достаточное количество голосов.
В этот раз, местная власть выступала против проведения референдума. Так, на главном острове Венеции о референдуме сообщалось лишь на 6 агитплакатах.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 декабря в Венеции начался пятый референдум об автономии. Новое голосование было назначено на фоне крупнейшего наводнения в Венеции.
- В ноябре в Венеции произошло сильнейшее за последние полвека наводнение. Вода поднялась почти на два метра и уже "убила" двоих людей.
- После этого, премьер-министр Италии заявил, что объявит чрезвычайное положение в городе. Мэр Венеции подчеркнул, что ущерб от наводнения составляет сотни миллионов евро.
- Позже затопленную Венецию накрыло еще одной приливной волной. Из-за новой приливной волны остались закрытыми известная площадь Сан-Марко и школы.