Гонтарева попала в топ читательских симпатий Financial Times

Экс-главу НБУ читатели FT считают одним из примеров для вдохновения

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева попала в условный топ-16 женщин, которые вдохновляют читателей газеты Financial Times.

Каждый декабрь FT посвящает выпуск своей газеты выходного дня (FT Weekend Magazine) наиболее влиятельным женщинам во всем мире.

Но некоторые из "номинанток" не вегда могут написать колонку в газете или дать интервью. Поэтому, в этом году FT решил спросить у своих читателей, кого они считают примером для вдохновения.

Один из читателей предложил кандидатуру Валерии Гонтаревой, ведь она "столкнулась с множеством физических, правовых и репутационных нападок" со стороны недоброжелателей.

Причина же таких нападок, по мнению читателя, – борьба Гонтаревой с коррупцией в Украине.

В целом, у FT получился список из целых 100 потенциальных кандидаток на попадание в список, но выбор редакции пал именно на 16 из них.

Кроме Гонтаревой в почетном топе оказалась экоактивистка Грета Тунберг и сенатор из Филиппин Лейла де Лима, которая расследовала возможную причастность лидера страны Родриго Дутерте к убийству своих сограждан в рамках борьбы с распространением наркотиков.

Сейчас Лима находится в заключении по якобы сфабрикованным обвинениям в нарушении закона об обороте наркотиков.

Как ранее сообщал Фокус:

31 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Игорь Коломойский прокомментировал заявление экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой об угрозах в ее адрес: "...я обещал прислать самолет, а не автомобиль".