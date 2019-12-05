В знак протеста: фигурку "младенца Трампа" запустили в космос

Baby Trump отправили с Земли на метеозонде в знак протеста

Фигурку в виде младенца Трампа отправили подальше от Земли на метеозонде в знак протеста против визита президента США в Лондон. Запуск состоялся в Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Дебютировал "младенец Трамп" в Лондоне в июле 2018 года в виде надувного шара. С того момента он часто появлялся на акциях протеста, особенно если прототип мог теоретически его увидеть. Знаменитая фигурка "младенца" изображает ярко-оранжевого вопящего Дональда Трампа в подгузнике, сжимающего мобильный телефон.

Фигурку отправила в космос компания "Sent Into Space". Они запустили его на метеозонде из Шеффилда и приурочили запуск к тому моменту, как президент США прибудет в Лондон. За полетом можно было наблюдать в прямом эфире.

На президента США в компании обиделись из-за его отрицания плачевной климатической ситуации.

Как ранее писал Фокус:

Лидеры 29 государств НАТО открыли в Лондоне двухдневный саммит, приуроченный к 70-й годовщине Северо-Атлантического союза. И премьер-министра Канады, президента Франции, принцессу Анну и премьер-министра Великобритании застукали за сплетнями. Они обсуждали президента США Дональда Трампа.