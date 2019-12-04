Скандал на саммите НАТО: Трамп назвал Трюдо двуличным

Премьер-министр Канады отпускал шутки в адрес президента США

Президент США Дональд Трамп жестоко отреагировал на кадры, где мировые лидеры, премьер-министр Канады, президент Франции, принцесса Анна и премьер-министр Великобритании, якобы, высмеяли его. Он назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуликим" и сократил свое участие в саммите НАТО.

Об этом сообщает Sky News.

На видео Борис Джонсон спрашивает: "И почему ты опоздал?", а Трюдо отвечает: "Потому что он дает 40-минутную пресс-конференцию".

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Потом после паузы Трюдо добавляет: "Вы бы видели, как челюсти его команды отпали" и делает характерный жест рукой.

Пресс-конференцию, о которой шла речь, Трамп дал после беседы с Франсуа Макроном.

Когда это видео с Трюдо попросили прокомментировать Трампа, он ответил: "Он двуличный". И тут же добавил, что канадский премьер – "очень милый парень".

"Правда в том, что я ему прямо сказал, что он не платит 2% (от ВВП на оборону), и я думаю, что он не очень доволен этим", – добавил президент США.

Как ранее писал Фокус:

В Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры за закрытыми дверьми с президентом США Дональдом Трампом.