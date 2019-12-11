В Канаде испытали первый в мире электросамолет
2019-12-11 11:19:09
Летательный аппарат был оснащен электродвигателем на литий-ионных батареях
В Канаде успешно испытали первый в мире электросамолёт. Об этом объявил канадский оператор гидропланов Harbour Air, сообщает ВВС.
"Гидросамолет с полностью электрическим приводом вылетел в Ванкувер, Канада", – говорится в сообщении.
В испытательных полётах участвовал самолёт DHC-2 De Havilland Beaver с шестью пассажирами на борту. Летательный аппарат был оснащен электродвигателем на литий-ионных батареях, которые Harbour Air предоставила американская компания magniX.
Как подчёркивают операторы, это был первый в мире частный полёт авиационного судна с электрическим приводом.
"Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации – эры электричества", – говорится в общем заявлении Harbor Air и magniX.
Как отмечается, электрификация летательных суден может помочь сократить выбросы углекислого газа в авиационном секторе и способствовать в борьбе за климат.
Harbour Air надеется электрифицировать весь свой парк к 2022 году, если компании удастся получить сертификаты безопасности и разрешения.
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