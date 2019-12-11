Найти и спасти. Как зоозащитники в Вегасе ловили голубей в ковбойских шляпах

Неизвестный "злоумышленник" клеит на головы голубям ковбойские шляпки, что не очень хорошо для птиц

В Лас-Вегасе, США случается много странных вещей, но голуби в ковбойских шляпах сумели удивить местных жителей и гостей города. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщения о том, что по городу расхаживают обычные сизые голуби в ковбойских шляпах стали поступать несколько дней назад. Люди фотографировали их, снимали видео и выкладывали его в соцсети.

Одно из первых фото, подписанное "Птицы в шляпах, братан!" увидела зоозащитница из местной организации по спасению голубей "Высокие надежды". Мэрайя Хиллман вместе с дочерью поймали двух голубей, которые носили красную и розовую шляпки. Им дали имена и сейчас "Клак Норрис" и "Кулемити Джеймс" реабилитируются после того, как их освободили от головных уборов.

Также на улицах Вегаса видели голубей в серой и коричневой шляпах, но их пока поймать не удалось. Зоозащитники подозревали, что птицы получили обновки от местной организации родео в рекламных целях, которая проводит финал соревнований на этой неделе, но там причастность отрицают, а полиция заявила, что это не их дело.

Все фото из открытых источников

Журналисты взяли комментарий у Чарльза Уолкотта, орнитолога из Корнелльского университета и тот заявил, что, судя по видео, голуби не испытывают дискомфорта и выглядят вполне счастливыми. "Но нам до конца этого не понять, потому что голуби не станут с нами разговаривать", - отметил орнитолог.

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