В Молдове говорят, что бежавший Плахотнюк просит политубежище у Украины

Плахотнюк якобы надеется на то, что Украина не выдаст его России

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк просит политубежище у США и Украины.

Об этом в эфире TV8 заявил лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый.

По словам Усатого, он поинтересовался у украинских служб, зачем Плахотнюку политическое убежище в Украине.

"Мне объяснили, что он находится в международном розыске по запросу РФ, а Украина никого в Россию не экстрадирует", – пояснил он.

Также Усатый добавил, что из Украины Плахотнюк якобы хочет руководить некоторыми депутатами.

Как ранее сообщал Фокус:

Демократическая партия Молдовы олигарха Владимира Плахотнюка отказалась от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса.

15 июня новый премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что власть сделает все возможное для того, чтобы вернуть в страну сбежавших топ-чиновников.

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что Владимир Плахотнюк выехал в Великобританию через Украину.