В Молдове говорят, что бежавший Плахотнюк просит политубежище у Украины

2019-12-11 12:17:25

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Плахотнюк якобы надеется на то, что Украина не выдаст его России

Бывший лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк просит политубежище у США и Украины.

Об этом в эфире TV8 заявил лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый.

По словам Усатого, он поинтересовался у украинских служб, зачем Плахотнюку политическое убежище в Украине.

"Мне объяснили, что он находится в международном розыске по запросу РФ, а Украина никого в Россию не экстрадирует", – пояснил он.

Также Усатый добавил, что из Украины Плахотнюк якобы хочет руководить некоторыми депутатами.

Как ранее сообщал Фокус:

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