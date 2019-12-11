Полиция Дании проводит спецоперацию из-за возможной подготовки теракта

Арестованы 20 человек

Полиция Дании арестовала 20 человек в связи с подозрениями в подготовке террористического акта исламистов.

Об этом сообщает Euronews.

По их словам, было совершено несколько рейдов по всей стране, и подозреваемые были арестованы за попытку получить взрывчатку и огнестрельное оружие.

Копенгагенская полиция сообщила, что ее сотрудники проводят "крупную операцию" с обысками и арестами по всей стране.

В Дании не было атак с 2015 года, когда два человека были убиты и шесть полицейских были ранены. В ходе этого инцидента вооруженный мужчина застрелил человека возле культурного центра, где проводились дебаты о свободе слова, а затем убил человека возле еврейской синагоги в центре Копенгагена. Стрелок был убит в перестрелке с полицией.

Как ранее сообщал Фокус:

Служба безопасности Украины в Киевской области задержала одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство" Аль Бара Шишани.