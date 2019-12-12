В Британии стартовали парламентские выборы

Согласно социологическим опросам, больше всего шансов пройти в парламент у Консервативной партии, возглавляемой премьер-министром Борисом Джонсоном

Сегодня в Великобритании проходят парламентские выборы. Голосование началось в 9 часов утра по киевскому времени, а закончится в полночь. Об этом сообщает BBC.

Выборы проходят в 650 избирательных округах Соединенного Королевства, где кандидатам надо набрать значительное количество голосов, чтобы получить место в Палате общин.

Согласно социологическим опросам, больше всего шансов пройти в парламент у Консервативной партии, возглавляемой премьер-министром Борисом Джонсоном, который пообещал довести Brexit до конца.

На втором месте – оппозиционная лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, который предложил пересмотреть условия выхода Британии из ЕС и провести новый референдум.

Как ранее сообщал Фокус:

Палата общин британского парламента проголосовала за проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года. Джонсон надеется с помощью парламентских выборов добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.