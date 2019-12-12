В Британии стартовали парламентские выборы
2019-12-12 11:10:25
Согласно социологическим опросам, больше всего шансов пройти в парламент у Консервативной партии, возглавляемой премьер-министром Борисом Джонсоном
Сегодня в Великобритании проходят парламентские выборы. Голосование началось в 9 часов утра по киевскому времени, а закончится в полночь. Об этом сообщает BBC.
Выборы проходят в 650 избирательных округах Соединенного Королевства, где кандидатам надо набрать значительное количество голосов, чтобы получить место в Палате общин.
Согласно социологическим опросам, больше всего шансов пройти в парламент у Консервативной партии, возглавляемой премьер-министром Борисом Джонсоном, который пообещал довести Brexit до конца.
На втором месте – оппозиционная лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, который предложил пересмотреть условия выхода Британии из ЕС и провести новый референдум.
Как ранее сообщал Фокус:
- Палата общин британского парламента проголосовала за проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года. Джонсон надеется с помощью парламентских выборов добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
- Британский телеканал Channel 4 провел дебаты лидеров политических партий, посвященные изменению климата. Премьер-министр и лидер консерваторов Борис Джонсон отказался от участия в них, и его заменяла тающая ледяная скульптура.