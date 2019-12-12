Трамп-младший стрелял в животное ночью, используя винтовку с лазерным прицелом

Сын президента США Дональд Трамп-младший на охоте в Монголии в августе застрелил редкого архара, находящегося под угрозой исчезновения. Об этом сообщило ProPublica.

По информации издания, разрешение на отстрел было выдано Трампу-младшему 2 сентября, уже после того, как он покинул регион.

В семидневной частной поездке сына президента сопровождали службы безопасности США и Монголии. Такая процедура считается нестандартной.

Гиды рассказали, что Трамп-младший стрелял в животное ночью, используя винтовку с лазерным прицелом. Кроме архара он застрелил благородного оленя, на которого тоже необходимо разрешение.

Один из гидов запретил охотникам разделывать архара на месте, приказав им использовать алюминиевый лист для перевозки туши, чтобы не повредить шкуру и рога.

Судьба охотничьих трофеев неизвестна. Чтобы ввезти шкуру и рога архара, Трамп-младший должен был бы подать заявку и получить разрешение от Службы охраны дикой природы США. Сам сын президента не ответил на вопросы по этому поводу.

Горный баран Архар

Численность архаров за последние 35 лет резко сократилась. Животные причислены к находящимся под угрозой исчезновения, в соответствии с законом США об исчезающих видах. Архар считается в Монголии национальным достоянием.

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