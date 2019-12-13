Выборы в Великобритании: Джонсон уверенно побеждает

Британский премьер сохранит свою должность

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном уверенно побеждает на выборах в Палату общин. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на результаты экзитпола.

На этот момент, консерваторы получают 364 места в парламенте. Лейбористская партия получает 202 мандата, Шотландская национальна партия – 48, Либерал демократы – 11, Зеленые – 1, другие – 22.

Палата общин состоит из 650 депутатов, для большинства нужно 326 мандатов. Таким образом, консерваторы будут иметь в парламенте монобольшинство.

Окончательные результаты выборов будут известны в пятницу днем. Если они совпадут с данным экзитпола, то консерваторы немедленно ратифицируют соглашение о выходе из Евросоюза, и 31 января 2020 года Британия покинет ЕС формально, а в конце года, по окончании переходного периода – и фактически.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил пришедших на парламентские выборы британцев, написав об этом в своем аккаунте в Twitter после появления экзитполов.

Он также выразил благодарность волонтерам и кандидатам.

"Мы живем в величайшей демократии в мире", – написал Джонсон.

Как ранее сообщал Фокус:

Палата общин британского парламента проголосовала за проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года. Джонсон надеется с помощью парламентских выборов добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.