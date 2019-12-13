Лукашенко о работе на посту главы государства: Иногда не хочется жить

По его словам, как правило, подчиненные с утра напакостят, но к обеду ситуация улучшается

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов страны рассказал о трудностях работы на посту главы государства и поделился некоторыми подробностями своей жизни.

Об этом передает БЕЛТА.

Он сравнил свою профессиональную деятельность с карьерой врача.

"Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени встать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется", — рассказал Лукашенко.

По его словам, как правило, подчиненные с утра напакостят, но к обеду ситуация улучшается: "вроде какое-то солнце показалось из-за туч".

Также Лукашенко сообщил, что у главы государства могут возникнуть трудности с тем, чтобы уснуть ночью.

"С утра напакостят так... После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру – обратно. Потом ночь не спишь", – сказал Лукашенко.

В октябре Лукашенко выступал перед студентами Академии управления и рассказал, кем он хотел бы работать после окончания президентского срока. По его словам, после ухода с президентского поста он предпочел бы стать ректором "где-то в учреждении". Однако, как отметил Лукашенко, он не может "сам себя назначить перед уходом".

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